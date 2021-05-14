 

Украина провела учения РСЗО «Ураган» у границы с Крымом

14.05.2021, 14:07, Новости дня
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Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника у границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования.

«Плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» состоялись в условиях, максимально приближенных к боевым. За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Расчеты быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», – цитирует ТАСС командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морского десанта, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника. Кроме того, расчеты выполнили упражнения по дистанционному минированию исходных районов вероятного наступления условного противника.

Реактивная система залпового огня «Ураган» была разработана в СССР. Дальность стрельбы составляет 34 км.

Напомним, 9 мая в Черном море стартовали совместные учения США и Украины.



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