В TikTok начато тестирование нового сервиса видеорезюме

Помочь своим пользователям в поиске хорошей работы решила администрация популярного сервиса TikTok. Здесь вскоре будет запущен особый сервис для размещения видеорезюме кандидатов. Сейчас он проходит тестирование.

По мнению специалистов, короткий видеоролик может оказаться намного более красноречивым, чем разлогий текст с описанием своих профессиональных достоинств и опыта.

Просмотр видеоролика занимает у работодателя намного меньше времени, чем прочтение текстового резюме. Однако именно видео позволяет создать более точное впечатление о кандидате. Правда, самим соискателям придется искать креативные решения, чтобы привлечь к себе внимание. Разработчики полагают, что для опытных пользователей TikTok это не проблема.