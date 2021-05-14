В Казани разработали новую технологию получения битума

В казанском университете предлагают получать битум из так называемой тяжелой нефти. Для этого всего лишь необходимо извлечь легкие фракции, которые, кстати, пойдет на производство бензина и дизельного топлива. И битум, который станет компонентом асфальта, можно укладывать на дорогу!

Как отмечают ученые, в мире еще много неразрабатываемых месторождений именно тяжелой нефти. Причина в том, что топлива из нее получается немного, а транспортировка на большие расстояния такого сырья затруднена.

С другой стороны, запасы нефти на Земле уже настолько истощены, что пора бы уж обратить внимание и не на самые привлекательные с коммерческой точки зрения марки. Использование тяжелой нефти поможет решить множество проблем.