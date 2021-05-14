Регулярное употребление трески может снизить риск развития диабета

Медики отметили, что риск развитие сахарного диабета второго типа поможет снизить регулярное употребление трески. Она является широко доступной рыбой, в ней содержатся питательные вещества, помогающие сохранить здоровье.

Самыми популярными видами трески считаются атлантическая и тихоокеанская. Именно их чаще всего подают в ресторанах. Треска имеет множество полезных свойств, в том числе, содержит белок, фосфор, омега-3, к тому же в рыбе присутствуют витамины Е,С,В, магний, калий.

Употребление трески на постоянной основе предотвращает развитие атеросклероза, появляющийся в результате сужения артерий. Жирные кислоты действуют как антиоксиданты, поэтому предотвращают формирование тромбов. Треску полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых патологий, поскольку содержащиеся в ней элементы помогают разжижать кровь. Результаты проведенных исследований показали, что селен и витамин Е поддерживают молодость и здоровье кожи.

Эта рыба является идеальным вариантом пищи для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. В ней имеется мало жира и углеводов.

Источник: profile.ru