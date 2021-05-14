Сергей Жуков об изменах: “Посмотрите на мою Регинку. Кому от такой захочется гулять”

Популярный певец Сергей Жуков пояснил о том, почему не изменяет своей супруге Регине Бурд. Он призвал посмотреть на его любимую жену и заявил, что очаровывается ею по сей день.

Знакомство Сергея Жукова и Регины Бурд произошло еще тогда, когда она пела в группе «Сливки». На тот момент солиста «Руки вверх!» знали уже все. Несмотря на популярность, у Жукова никогда не было коротких интрижек с поклонницами. По словам артиста, когда ему было 20 лет, на его концерт приходили 10-летние или же 12-летние девочки. Выходя на сцену, Жуков видел перед собой детей с косичками. Когда они все выросли и превратились в красивых девушек, певец уже женился.

Регина Бурд в юношеском возрасте совершенно не пользовалась популярностью у парней. Иногда ее даже дразнили из-за внешности, поскольку она является обладательницей пухлых губ и больших глаз. В лагере на дискотеке ее редко приглашали на медленный танец.

Сергей Жуков долгое время ухаживал за Региной Бурд. Только через десять месяцев после первой встречи артист поцеловал возлюбленную. В гости к ней популярный музыкант не приходил, поскольку у певицы был очень строгий отец. Провожая Регину Бурд домой, Жуков доходил только до угла. Она боялась, что возле подъезда родитель увидит ее избранника.