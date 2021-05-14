 

16 фотографий, которые покажут животный мир в самом необычном виде

14.05.2021, 13:58, Разное
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Несмотря на то, что с природой можно столкнуться везде — даже в мегаполисе — в ней всё равно остаётся куча всего неизведанного. Не важно, сколько энциклопедий вы прочитали, сколько серий «В мире животных» посмотрели, и как далеко забирались в лес — на планете наверняка найдётся нечто эдакое, о чём вы ещё не слышали и не видели своими глазами. Вот 15 фотографий, которые покажут привычный мир животных, насекомых и птиц с новой стороны.

1. Место, где появляются все медведи

2. Самый высокий селезень, чей рост — 1 метр

3. Не все пчёлы жёлтого и чёрного цвета — некоторые бывают и синими

4. Паук сплёл паутину между рогов антилопы

5. Вид лягушек, которые выглядят совсем как мох

6. Синий пальмовый вор — один из видов раков-отшельников

7. Mecynorhina torquata — одна из самых больших бронзовок в мире

8. Не все леопарды — фотогеничные симпатяжки

9. Дерево, которое облюбовали синие бабочки

10. Как выглядит скелет иглобрюха

11. Разноцветный питон

12. Чёрный варан

13. Сова-альбинос, которую спасли из леса

13. Сова-альбинос, которую спасли из леса

15. Львицы на пикнике

16. Плетевидный полоз, который выглядит как красивая игрушка



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