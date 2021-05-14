16 фотографий, которые покажут животный мир в самом необычном виде
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Несмотря на то, что с природой можно столкнуться везде — даже в мегаполисе — в ней всё равно остаётся куча всего неизведанного. Не важно, сколько энциклопедий вы прочитали, сколько серий «В мире животных» посмотрели, и как далеко забирались в лес — на планете наверняка найдётся нечто эдакое, о чём вы ещё не слышали и не видели своими глазами. Вот 15 фотографий, которые покажут привычный мир животных, насекомых и птиц с новой стороны.
1. Место, где появляются все медведи
2. Самый высокий селезень, чей рост — 1 метр
3. Не все пчёлы жёлтого и чёрного цвета — некоторые бывают и синими
4. Паук сплёл паутину между рогов антилопы
5. Вид лягушек, которые выглядят совсем как мох
6. Синий пальмовый вор — один из видов раков-отшельников
7. Mecynorhina torquata — одна из самых больших бронзовок в мире
8. Не все леопарды — фотогеничные симпатяжки
9. Дерево, которое облюбовали синие бабочки
10. Как выглядит скелет иглобрюха
11. Разноцветный питон
12. Чёрный варан
13. Сова-альбинос, которую спасли из леса
13. Сова-альбинос, которую спасли из леса
15. Львицы на пикнике
16. Плетевидный полоз, который выглядит как красивая игрушка
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