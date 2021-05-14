Министр агрополитики назвал фикцией норму о праве каждого украинца на 2 га земли
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“Норма закона есть, а реализации практически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн украинцев – это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько”, – сказал министр.
“Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую”, – подчеркнул Лещенко.
По его словам, чиновники говорят украинцам, которые хотят получить землю, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли.
Министр заявил, что “за 20 лет была сформирована очень четкая коррупционная рента”.
Была введена землеустроительная экспертиза, разрешительная документация, многочисленные справки и разрешения; для любых действий, связанных с землей, требуется множество различных документов, пояснил он. “Каждый документ – это коррупционная рента”, – считает Лещенко.
Контекст:
Нормы бесплатной передачи земельных участков площадью до 2 га украинцам устанавливает статья 121 Земельного кодекса.
21 апреля Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения – он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену этого права, если законопроект будет принят, заявил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.
Однако представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан подчеркнул в Telegram, что статья 121 Земельного кодекса остается в силе, так что норма отменена не будет.
Согласно данным Госгеокадастра, общая площадь земель в Украине составляет 60,3 млн га (это около 5,7% территории Европы).
По информации Лещенко, с 2001 года из государственной собственности в Украине вывели более 5 млн га земель сельскохозяйственного назначения.
В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки).
5 января 2021 года Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.
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