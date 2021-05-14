 

Мельник: ГФС наводит порядок в публичных финансах столицы, проведен 31 обыск

14.05.2021, 13:56, Новости дня
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“Общая сумма уклонений от налогов, доказательства в отношении которых получила ГФС благодаря изъятию первоначальной финансово-хозяйственной документации, превышает 100 млн грн, что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом”, – написал он.

В результате за последние дни вручили 11 сообщений о подозрении.

“Обеспечить экономическую безопасность государства невозможно без искоренения противоправных схем по присвоению публичных финансов столицы, которая является крупнейшим генератором валового национального дохода Украины. Уверен, что именно Киев должен задавать тренды в борьбе с правонарушениями в сфере налогообложения, масштабируя этот опыт на регионы нашей страны. Действиям лиц, причастных к присвоению коррупционной ренты в столице, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация”, – заявил глава ГФС.

https://www.facebook.com/V.Melnik.official/posts/168879368499808

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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