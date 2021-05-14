“Не веди себя как быдло зеленое”. Барна подрался с нардепом от “Слуги народа” Соломчуком. Видео

Потасовка произошла при обсуждении земельной реформы в Украине.

“Евросоюз нам навязал рынок земли. Мы проголосовали. Эту землю в Прибалтике выкупили шведы и немцы. И теперь их фермер летит…” – начал говорить Барна, но его перебивал Соломчук.

Бывший политик ему ответил: “Не веди себя как быдло зеленое”.

Они обменялись еще несколькими репликами. Барна подошел к сидевшему рядом Соломчуку и началась драка. Гости студии и один из ведущих начали их разнимать, а Соломчук пытался отбиться от Барны ногами.

Ведущие попросили одного из гостей поменяться местами с Барной. В студию позвали гримеров. На видео показали, что у представителя “Слуги народа” остался синяк под глазом.

Когда схватка закончилась, Соломчук отказался участвовать в эфире и вызвал полицию, сообщило УНИАН.

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