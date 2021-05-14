 

Власти Киева согласовали первый масштабный ремонт моста Метро с момента его введения в эксплуатацию в 1965 году

14.05.2021, 13:56, Новости дня
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13 мая Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через реку Днепр.

“Проект будет предусматривать ремонт всех элементов автопроезда – от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройство монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов до замены тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом”, – отметил Поворозник.

По его словам, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения. В частности, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также в рамках ремонтно-реставрационных работ запланировано расширение тротуара для обустройства велодорожек. После завершения всего комплекса работ мост будет украшать декоративная подсветка.

“Обновление сооружения будут выполнять за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, который предоставляет кредит в размере  €60 млн. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия”, – подчеркнул Поворозник.

Контекст:

Мост Метро ввели в эксплуатацию в 1965 году. Главный инженер проекта – Георгий Фукс.

В Киевской городской госадминистрации в 2018 году определили состояние моста Метро как “ограниченно работоспособное”. Сообщалось, что до момента аварийности осталось шесть лет. Власти города планировали сделать капитальный ремонт моста до 2022 года.

Соавтор проекта моста Георгий Росновский тогда говорил, что капитальный ремонт мосту не поможет – его необходимо реконструировать, иначе он может рухнуть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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