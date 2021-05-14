Мнение: После событий 2014 года не стать сепаратистом невозможно

Интервью с участником событий "Одесской Хатыни" 2 марта 2014 года.

Аннотация:

Разговор с участником «Одесской Хатыни» о событиях, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов, почему это не случайность, а хорошо подготовленая акция убийства «неудобных» украинским властям… А также, в чьих руках сегодня украинская власть и зачем жовто- блакитным националистам белорусское Полесье.

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