Мнение: Должны ли власти раздавать квартиры бесплатно?

Пишут, что 60% сдаваемых квартир в Москве достались владельцам на халяву. Или по наследству, или по договору дарения. Унаследовал от бабушки с дедушкой квартиру и сдаёшь, а приезжий из Малых Топей тем временем рвёт горб на работе, отдавая тебе ежемесячно две трети зарплаты, чтобы иметь крышу над головой:

https://lenta.ru/news/2021/05/13/moscow_rent/

Некоторые полагают, что в СССР квартирный вопрос решался справедливее. Это сейчас, купив квартиру площадью в 40 метров, ты получаешь квартиру площадью в 40 метров. В советские времена тебе было необходимо предварительно сдать государству двадцатиметровую комнату, в которой ты жил. В твою комнату переселяли семью из барака. В результате площадь увеличивалась не у одной, а сразу у нескольких семей.

Также в СССР, — или в РСФСР, если быть более точным, — фактически запрещалось владеть более, чем одной квартирой. Не живёшь сам, дай пожить другим. Не наживайся на чужой беде, сдавая квартиру в аренду.

Благодаря тому, что жильё в СССР выдавалось государством, строить его нужно было не так уж много. Собственно, при Ленине со Сталиным жильё для простых людей и не строили: у страны были более важные задачи. Площадь на одного жителя постепенно опустилась с 7 квадратных метров в 1913 году до 5 метров в 1940 году, и оставалась примерно на этом уровне, плюс-минус метр, до 1953 года.

Хрущёв сам был из рабочих, поэтому решился кардинальным образом изменить политику государства, впервые за несколько десятилетий поставив интересы советских граждан выше масштабных идеологических целей. Хрущёв начал закупать зерно, прекратив тем самым череду голодных катастроф, а также развернул массовое жилищное строительство, чтобы обеспечить каждому хотя бы тот уровень жизни, который был у самого Хрущёва до революции. Цитирую известное:

Н. С. Хрущев на завтраке в его честь, устроенном 19.09.1959 г. киностудией “ХХ век-Фокс”, вспоминал: “Я женился в 1914-м, двадцати лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия (слесарь), я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а белый – 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо – копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень, цены же – сильно поднялись…”

В дальнейшем он вспоминал: «Я был лучше обеспечен в дореволюционное время, работая простым слесарем. Зарабатывал 45 рублей при ценах на черный хлеб в 2 копейки, на белый — 4 копейки, фунт сала — 22 копейки, яйцо стоило копейку, ботинки, самые лучшие «Скороходовские», — до 7 рублей. Чего уж тут сравнивать? Когда я вел партработу в Москве, то и половины того не имел, хотя занимал довольно высокое место в общественно-политической сфере. Другие люди были обеспечены ещё хуже, чем я. Но мы смотрели в будущее, и наша фантазия в этом отношении не имела границ, она вдохновляла нас, звала вперед, на борьбу за переустройство жизни…».

Мы с вами не так давно считали, сколько налогов нужно было отдать среднему советскому человеку, чтобы обеспечить средний прирост метража с 5 метров на человека в 1953 до 15 метров на человека в 1992 году, в конечной точке СССР. Даже с учётом прироста населения получилось не так уж много — примерно по 1 квадратному метру в год с каждого работающего:

https://olegmakarenko.ru/1760942.html

Как полагаете, коллеги, правильно ли будет вернуться к советской системе? Запретить иметь вторую квартиру, резко ограничить возможности по покупке и наследованию квартир?

Сейчас у нас как раз и строится примерно по 1 квадратному метру в год на одного работающего россиянина. Средняя стоимость метра — 70 тысяч рублей. Точнее, есть разные оценки, от 50 до 100 тысяч, но мы возьмём среднюю — 70 тысяч рублей за метр.

Таким образом, достаточно обложить каждого работающего россиянина необременительным налогом в 6 тысяч рублей в месяц, чтобы государство могло выкупать все строящиеся в России квартиры в свою собственность. В любом случае работающие россияне тратят эти 6 тысяч на разную ерунду — на айфоны, на отдых в Занзибаре, на автомобили. Было бы разумно перенаправить средства с оплаты буржуазных излишеств на решение жилищного вопроса.

Дальше можно будет абсолютно бесплатно, как в СССР, раздавать квартиры нуждающимся — молодым семьям, военным, обитателям бараков и коммуналок. Так как за постсоветское время обеспеченность жильём выросла вдвое, новый налог позволит резко понизить требования к желающим встать в очередь на квартиры. К примеру, в Москве и в Петербурге можно будет разрешать вставать в очередь даже тем, кто имеет целых 8-10 метров площади на человека — например, живёт впятером в обычной однокомнатной квартире.

Понятно, что если в однушке живёт семья из двух человек, эта семья никаких прав на дополнительную площадь не получит — 20 метров на человека и так нормально. Ежемесячные 12 тысяч налогов от этой семьи пойдут на оплату квартир для тех, кому они нужны. Но, с другой стороны, у семьи будет повод завести трёх детей. Тогда можно будет встать в очередь, чтобы через какое-то время абсолютно бесплатно получить от государства двушку или трёшку.