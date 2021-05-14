 

Песков заявил о постоянном контакте РФ с Индией в связи со вспышкой коронавируса

14.05.2021, 13:44, Новости дня
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Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой коронавируса в Индии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, среди этих стран была и Россия», передает ТАСС.

«Надеемся, что эта помощь поможет в борьбе с коронавирусом, в борьбе с яростной вспышкой, которую сейчас переживают индийские партнеры. Конечно, и российские, и индийские стороны в силу особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте», – добавил он.

Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».

Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. В свою очередь ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. РФ также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.



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