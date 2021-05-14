 

Стало известно о предложении Галявиева однокурснику вступить в секту

14.05.2021, 13:44, Новости дня
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Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал своему однокурснику вступить в секту, сообщила ректор университета «ТИСБИ» Нэлла Прусс.

Галявиев учился в колледже университета управления «ТИСБИ», но в апреле из-за академической задолженности был отчислен.

«Он предложил одному из сокурсников вступить в секту», – передает РИА «Новости» слова Прусс.

По словам директора колледжа Вероники Шамсутдиновой, сокурсник только посмеялся и свел эту тему на нет.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.



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