 

Российским семьям вернут половину стоимости путевки в детские лагеря

14.05.2021, 13:32, Разное
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Нормативные акты для организации кэшбэка за детский отдых проходят финальное согласование. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партпроекта “ЕР” “Крепкая семья” Ольга Окунева.

По ее словам, “Единая Россия” находится по этому вопросу в постоянном контакте с правительством. Окунева отметила, что в партию обращаются родители, которые рассчитывают вернуть часть потраченных на путевки в детские лагеря средств.

“Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе», — рассказала парламентарий.

Кэшбэк за детский отдых будет крайне востребован, уверена глава движения “Совет матерей России” Татьяна Буцкая. По ее словам, родители ждут списка лагерей, чтобы знать, куда отправлять ребенка.

Меры по повышению доступности турпоездок предложил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Глава государства поддержал инициативу “ЕР” по возврату части стоимости путевки в детские лагеря.

Подготовка программы завершится в середине мая. Инициатива поддержит оздоровительные организации и позволит родителям организовать отдых после долгого нахождения детей дома, уверены в “Единой России”.



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