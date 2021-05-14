Мнение: Путину конец! Армия США к 2030 году станет непобедимой!



Ну, вот и все – приехали! В Штатах принимается новая доктрина развития Вооруженных Сил и через неполные 10 лет Армия США станет самой мощной в мире! Высокие технологии, атомные источники питания, связь седьмого поколения. А вы пилите ваши "Арматы" недоделанные. Стоило из-за этого ссориться с Последней Сверхдержавой?

Друзья, как вы поняли, вашему вниманию мой новый ролик на канале УспехРашаТВ. Добро пожаловать к просмотру!

Вот прямая ссылка, если ролик не открывается: https://www.youtube.com/watch?v=8p2N-qdNA2g

Счастья вам!

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