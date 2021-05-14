Мнение: В «деле Магомедовых» найден украинский след

На процессе в Мещанском суде свидетели обвинения продолжают доказывать невиновность совладельцев группы компаний «Сумма».

…По версии обвинения, в конце 2012 года ОЗК заключила контракт с зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компанией Newbay Investments L.P. на поставку из Украины 400 тысяч тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы. В декабре 2012 года и феврале 2013 года ОЗК перечислила $20,25 млн на счета поставщика. Но шотландская компания обязательства не выполнила, а в 2017 году и вовсе была ликвидирована.

Допрошенный в ходе судебного процесса Андрей Глазков, в 2011–2016 годах работавший заместителем начальника правового управления ОЗК, подтвердил заключение контрактов с Newbay Investments L.P. и то, что шотландский партнер свои обязательства перед ОЗК не выполнил.

Но Глазков рассказал суду и другие подробности. Так, в частности,

Newbay Investments L.P. только по месту регистрации была шотландской, на деле же бенифициаром компании был гражданин Украины Сергей Ткаченко, российское представительство компании возглавлял поляк Валентин Сельвесюк.

— Сделка ОЗК с Newbay Investments L.P. де-факто была заключена для покрытия долгов по предыдущим сделкам, — рассказал суду бывший замначальника правового управления ОЗК.

Глазков пояснил, что Ткачев и Сельвесюк контролировали еще несколько компаний, по которым ОЗК сделал стопроцентную предоплату, но так и не дождался поставки сельскохозяйственной продукции. Речь про такие компании, как Baltron AG (место регистрации — Базель, Швейцария), Tauris SA (Женева, Швейцария) и Conres Shipping AG (Женева, Швейцария).

Контракты с компаниями, которые контролировал гражданин Украины Сергей Ткачев, ОЗК заключала и в 2010, и в 2011 годах — то есть задолго до того, как группа «Сумма» приобрела крупный пакет акций «Объединенной зерновой компании».

Из показаний Андрея Глазкова следует, что именно после того, как «Сумма» стала акционером ОЗК, активизировались попытки вернуть деньги, перечисленные компании Newbay Investments L.P. А когда стало очевидно, что зарегистрированная в Шотландии фирма возвращать деньги не собирается, последовало обращение в правоохранительные органы. И произошло это еще до того, как было возбуждено уголовное дело в отношении Зиявудина Магомедова и других фигурантов.

Анна Кравченко, представитель потерпевшей ОЗК, допрошенная в суде в качестве свидетеля обвинения, назвала и точную дату обращения с заявлением о преступлении. Это произошло 31 марта 2015 года. Напомню, Зиявутдин Магомедов был задержан 31 марта 2018 года и с тех пор содержится в «Лефортово». То есть ровно через три года после того, как сам инициировал возбуждение уголовного дела о хищении денег ОЗК.

Арам Гукасян, с 2009 года работавший заместителем гендиректора ОЗК, а в декабре 2013-го назначенный исполняющим обязанности руководителя компании и проработавший в этой должности практически весь 2014 год, тоже дал суду показания, что позиция Зиявудина Магомедова по возврату дебиторской задолженности была жесткой: возвращать.

Аналогичные показания дал суду и Юрий Карасев, занимавший должность заместителя генерального директора ОЗК по безопасности в те годы, когда компания вела тяжбы с Newbay Investments L.P., пытаясь вернуть деньги, перечисленные за поставку 400 тысяч тонн зерна.

ПОДРОБНОСТИ

Если по остальным эпизодам, инкриминируемым Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также их четырем подельникам, у следствия такая же доказательная база, как и по эпизоду о хищении денег ОЗК, думаю, что не только у меня возникунут подозрения, что братья уже четвертый год, с 31 марта 2018 года сидят в «Лефортово» совсем не за то, в чем их обвиняют. Просто, видимо, кому-то очень понадобилось, чтобы Магомедовы сидели и братье «заказали»…

На снимке Зиявудин (справа) и Магомед Магомедовы, фотография отсюда

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