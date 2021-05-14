Принц Гарри рассказал, зачем разделся в Вегасе: “Для этого была причина”

Сейчас принц Гарри, хоть и сложил с себя королевские полномочия, ведет жизнь добропорядочного семьянина и его имя не появляется в скандальных новостях светской хроники. Но так было не всегда. Наследник британского престола, сын принца Чарльза и принцессы Дианы, еще 10-15 лет назад, будучи полноправным членом королевской семьи Великобритании, часто шокировал общественность своими выходками.

Пожалуй, самый заметный инцидент произошел в 2012 году. Тогда в распоряжение издания TMZ оказались фото, на которых совершенно обнаженный принц, который только что завершил военную службу в Афганистане, обнимал также нагую девушку в номере отеля Лас-Вегаса. И хотя официальная пресс-служба Букингемского дворца и королевские юристы предупредили прессу “о недопустимости публикации подобных фотографий принца”, фото гуляет по сети до сих пор.

Свой первый комментарий по поводу случившегося принц дал два года спустя. На тот момент принц якобы был больше военным, а не лицом британской монархии.

Все просто. С одной стороны, мне стыдно, что я подвел людей. Но, с другой стороны, я находился на отдыхе, а не на службе, поэтому имел право проводить свое личное время так, как хочется. Когда я вернулся домой, близкие встали на мою защиту, это было трогательно, – рассказал Гарри тогда в интервью журналу Man of the World.

Принц Гарри играет в регби в обеденный перерыв во время службы в Афганистане, январь 2008 года

На днях Гарри в беседе с Дэксом Шепардом в новом выпуске его подкаста “Диванный эксперт” дал более подробное объяснение своего поступка:

Для этого была причина. У меня было определенное воспитание, были травма, боль, страдания, из-за которых я внезапно оказался в кругу запрещенных веществ и вечеринок. Посмотрите, сколько других людей делают также. В то время они не понимают, и у меня, конечно, не было осознания, когда я сходил с ума. Например: “Зачем я на самом деле это делаю?”. Типа: “Ну, почему бы и нет? Мне уже за 20. Это то, что я должен делать, не так ли?”, – заявил Гарри. Мнение общественности по поводу выходок принца также разделилось на два лагеря. Если одни откровенно осуждали внука Елизаветы II за неподобающее поведение, то другие поддерживали. Так, после тех самых фото ню, которые были сделаны в отеле Лас-Вегаса во время игры в бильярд на раздевание, в сети начался необычный флешмоб. Пользователи выкладывали свои фото без одежды под хештегом “Поддержи принца Гарри голым салютом!”.

Кстати, случай в Лас-Вегасе – далеко не первый инцидент с участием Гарри. В 17 лет Гарри признался, что пробовал алкоголь и курил травку, а в 2004 году на выходе из ночного клуба в Лондоне ударил фотографа. Через пять лет появилось видео, на котором принц поцеловал и лизнул в щеку сослуживца в обмен на бутылку водки. Тогда же мир увидел Гарри в парике и женском бюстгальтере, а позже и с розовым маникюром. А еще однажды в ночном клубе Хорватии, не удержавшись на ногах, принц при всех упал в бассейн.

Принц Гарри, май 2006 года