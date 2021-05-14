 

Южная Корея попытается вернуть на Землю свой первый спутник

14.05.2021, 13:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обычно при таких обстоятельствах спутник заставляют снизиться с его орбиты, он входит в плотные слои земной атмосферы и сгорает дотла. Но в данном случае специалисты из Южной Кореи решили сохранить для потомков аппарат, который уже давно вышел из строя и превратился в космический мусор.

Сейчас разрабатывается проект, по которому спутник должны безопасно приземлить. Отметим, что ранее никто еще такого не делал. Ведь на старом спутнике отсутствует какое-либо оборудование для обеспечения мягкой посадки.

Как сообщают компетентные источники, операцию запланировали на следующий год. Пока еще не совсем понятно, будет ли обеспечено надлежащее финансирование. И в этом – главная проблема.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / Украина запретила ввоз российских «пропагандистских» книг для детей

29.03 / Москвичам пообещали «коралловый» апрель

14.01 / Замминистра юстиции Лищина: ЕСПЧ может огласить решение по сути дела “Украина против России” через 5-10 лет

18.07 / Глава Пентагона назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия»

02.07 / Андерс Ослунд: «Северный поток – 2» – инвестиция, преследующая геополитические причины 

06.02 / Новый универсал Toyota Corolla получит полноприводную версию GR

16.11 / Президентом Молдовы избрали Санду – данные ЦИК

22.03 / В ЛНР заявили о прибытии «Правого сектора» к линии соприкосновения в Донбассе

31.03 / Нужно ускориться — немецкие ветеринары вызвались помочь в вакцинации населения

05.12 / Польский политолог – Варшава и Будапешт никуда не спешат — поэтому уступить в споре по бюджету придётся ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика