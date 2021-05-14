Южная Корея попытается вернуть на Землю свой первый спутник

Обычно при таких обстоятельствах спутник заставляют снизиться с его орбиты, он входит в плотные слои земной атмосферы и сгорает дотла. Но в данном случае специалисты из Южной Кореи решили сохранить для потомков аппарат, который уже давно вышел из строя и превратился в космический мусор.

Сейчас разрабатывается проект, по которому спутник должны безопасно приземлить. Отметим, что ранее никто еще такого не делал. Ведь на старом спутнике отсутствует какое-либо оборудование для обеспечения мягкой посадки.

Как сообщают компетентные источники, операцию запланировали на следующий год. Пока еще не совсем понятно, будет ли обеспечено надлежащее финансирование. И в этом – главная проблема.