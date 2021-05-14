 

В NASA рассказали, сколько времени понадобится, чтобы спасти Землю от астероида-убийцы

14.05.2021, 13:12, Новости дня
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Сегодня уже не является секретом то, что целый ряд астероидов потенциально угрожают всему живому на Земле. Вероятность падения с последующими катастрофическими последствиями невелика, говорят ученые. Но она все-таки есть.

Поэтому было бы совсем неплохо, иметь на этот случай рабочий план, по которому можно будет организовать спасение землян от Армаггедона.

Такой дежурный план уже начали разрабатывать. Поскольку его необходимо подтвердить еще и необходимыми ресурсами и действенными технологиями, то на все организационные моменты понадобится от пяти до десяти лет, говорят в NASA. Только тогда все мы сможем почувствовать себя в относительной безопасности, уточняют американские эксперты.



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