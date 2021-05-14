 

Совместимость по губам. Как найти себе идеального мужчину: безошибочный способ

14.05.2021, 13:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губы — это та часть лица, которая способна очень точно передать характер человека. Оценив лишь их, можно узнать о внутренней составляющей собеседника многое.

Некоторые люди, знакомые с принципами физиогномики, уже научились подбирать себе хороших друзей, а также партнеров по бизнесу и жизни. А мы сейчас расскажем вам, как можно определить мужчину, подходящего для создания семьи, лишь обратив внимание на его губы.

О чем говорят пухлые и тонкие губы

Если женщина — обладательница пухлых губ (приблизительно одинаковый объем имеют и верхняя, и нижняя губа), тогда имеют место разговоры о ее чувственности и активной энергии. Дама с пухлыми губами обожает все время находиться в центре внимания, она любит быть предметом обожания всей толпы. Общительность позволяет ей легко заводить новые знакомства, имея при этом широкий круг друзей и просто знакомых.

Обладательницы тонких губ — полная противоположность. Эти женщины, как правило, интроверты. У них немного друзей, а отношения с близкими не всегда складываются гладко из-за непростого характера и сдержанности. Правда, такие дамы — великолепные карьеристки, способные обскакать кого угодно во многих делах.

А что если губы разной толщины?

Если у женщины верхняя губа объемнее нижней, тогда речь идет об упорных личностях, способных добиваться в жизни всего. У них на все есть свое мнение, которому они следуют по жизни.

Если верхняя губа, наоборот, тонкая, а нижняя пухлая, тогда речь идет о любительнице удовольствий. Причем они могут быть самыми разными, ведь для такой дамы главное в жизни — кайф, который она старается получать от всего происходящего. Эти женщины отличаются упорством и часто не могут мириться с мнением окружающих, признавая только свою точку зрения. С тонкогубыми мужчинами, склонными к самостоятельности и напористости, им очень сложно уживаться.

Какого мужчину надо выбирать

Пухлогубым красавицам лучше выбирать мужчин с похожей формой губ. Только в этом случае отношения получат право на гармонию во всем: ваши интересы и взгляды будут совпадать в карьере, отдыхе и чувственности.

Только представьте себе на секундочку, как будет чувствовать себя открытая и общительная женщина рядом с молчаливым и прагматичным мужчиной (если у него тонкие губы, то он именно такой). Наверняка, в такой паре будет не слишком много взаимопонимания. А вот если оба партнера будут тонкогубыми, тогда они точно договорятся.

Обладательницам губ разной толщины, нужно отдавать предпочтение партнерам с аналогичными особенностями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Рак, эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма “Приключения Буратино”

15.08 / «Вы должны быть готовы к тому, что майдан победит, вас будет допрашивать прокурор»

04.12 / Позорный “лайф” в ОДКБ: Путин устроил Пашиняну публичную порку

13.05 / Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за разглашение информации об увиденном на митингах

05.08 / В Санкт-Петербурге в коммунальной квартире найден труп женщины с гематомами

16.09 / Красноглазое существо из подвала

09.11 / Пациенты с COVID-19 смогут лечиться дома при наличии отдельной комнаты — Минздрав

25.08 / Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта

17.12 / Ирина Горбачева, Аглая Тарасова, Константин Хабенский, Зара и другие на премьере фильма “Огонь”

22.08 / Лукашенко придется заплатить суровую цену за помощь Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика