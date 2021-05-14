Совместимость по губам. Как найти себе идеального мужчину: безошибочный способ

Губы — это та часть лица, которая способна очень точно передать характер человека. Оценив лишь их, можно узнать о внутренней составляющей собеседника многое.

Некоторые люди, знакомые с принципами физиогномики, уже научились подбирать себе хороших друзей, а также партнеров по бизнесу и жизни. А мы сейчас расскажем вам, как можно определить мужчину, подходящего для создания семьи, лишь обратив внимание на его губы.

О чем говорят пухлые и тонкие губы

Если женщина — обладательница пухлых губ (приблизительно одинаковый объем имеют и верхняя, и нижняя губа), тогда имеют место разговоры о ее чувственности и активной энергии. Дама с пухлыми губами обожает все время находиться в центре внимания, она любит быть предметом обожания всей толпы. Общительность позволяет ей легко заводить новые знакомства, имея при этом широкий круг друзей и просто знакомых.

Обладательницы тонких губ — полная противоположность. Эти женщины, как правило, интроверты. У них немного друзей, а отношения с близкими не всегда складываются гладко из-за непростого характера и сдержанности. Правда, такие дамы — великолепные карьеристки, способные обскакать кого угодно во многих делах.

А что если губы разной толщины?

Если у женщины верхняя губа объемнее нижней, тогда речь идет об упорных личностях, способных добиваться в жизни всего. У них на все есть свое мнение, которому они следуют по жизни.

Если верхняя губа, наоборот, тонкая, а нижняя пухлая, тогда речь идет о любительнице удовольствий. Причем они могут быть самыми разными, ведь для такой дамы главное в жизни — кайф, который она старается получать от всего происходящего. Эти женщины отличаются упорством и часто не могут мириться с мнением окружающих, признавая только свою точку зрения. С тонкогубыми мужчинами, склонными к самостоятельности и напористости, им очень сложно уживаться.

Какого мужчину надо выбирать

Пухлогубым красавицам лучше выбирать мужчин с похожей формой губ. Только в этом случае отношения получат право на гармонию во всем: ваши интересы и взгляды будут совпадать в карьере, отдыхе и чувственности.

Только представьте себе на секундочку, как будет чувствовать себя открытая и общительная женщина рядом с молчаливым и прагматичным мужчиной (если у него тонкие губы, то он именно такой). Наверняка, в такой паре будет не слишком много взаимопонимания. А вот если оба партнера будут тонкогубыми, тогда они точно договорятся.

Обладательницам губ разной толщины, нужно отдавать предпочтение партнерам с аналогичными особенностями.