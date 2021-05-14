Брючные костюмы и классическая обувь: почему некоторые женщины привлекают только мужчин в возрасте

Вопросы о взаимоотношениях среди мужчин и женщин очень и очень сложны. Дать ответ по какому-то единому лекалу невозможно в принципе. Некоторых женщин интересует, почему они привлекательны только для мужчин в возрасте. Психологи проанализировали ситуацию и дали исчерпывающий ответ.

Выбор стиля

Довольно часто причиной такого феномена становится выбор стиля одежды. Девушки отдают предпочтение джинсам, кедам и футболкам. Иногда надевают яркие платья. Женщины в возрасте предпочитают носить брючные костюмы и классическую обувь. Из-за этого мужчины могут “накинуть” даме 5-10 лишних лет.

Не стоит забывать и про макияж. Некоторые психологи отмечают, что женщины с накрашенными яркими губами, подведенными глазами и густыми бровями воспринимаются мужчинами несколько старше, чем есть на самом деле. В общем, для изменения ситуации даме самой нужно немного поработать над стилем. Следует отказаться от выбранной строгой одежды, пересмотреть подход к макияжу.

Вызывающие наряды

Иногда причиной становится вызывающий наряд женщины. Конечно, экстремально короткие платья и необычный внешний вид могут выглядеть эффектно и соблазнительно. Да и запрещать людям что-то носить откровенно глупо. Однако стоит понимать, что многие мужчины таких девушек воспринимают “легкой” добычей. Естественно, из-за этого вырастет и количество желающих познакомиться.

Ум

Встречают всегда по одежке. На внешний вид смотрят и парни, и девушки. Однако точную оценку человеку дают по его уму. Мужчины в возрасте часто хотят видеть перед собой умную и рассудительную спутницу. Именно поэтому девушки с незаурядным интеллектом будут приковывать внимание взрослых кавалеров. Отношения между мужчинами и женщинами во многом сохранили стереотипы прошлого. Наличие незаурядного ума у партнера раньше считалось довольно хорошим плюсом. Сейчас же интерес к умным людям только увеличивается.

Достаток

Гармоничные отношения возможны только между равными партнерами. Исключения бывают, но они лишь подтверждают общие правила. Мужчины в возрасте часто уже смогли состояться с материальной точки зрения. Естественно, такие люди хотят видеть и достойную спутницу рядом. На девушек, жаждущих только денег и постоянно выпрашивающих подарки, умные мужчины внимания не обращают. Женщина, способная самостоятельно зарабатывать и поддерживать собственное материальное благополучие, привлечет внимание многие кавалеров.

Вместо итогов

Вполне вероятно, что могут действовать сразу несколько факторов. Единого однозначного ответа дать невозможно.