 

США поддерживают военное превосходство Израиля в палестино-израильском конфликте – Пентагон

14.05.2021, 13:02, Новости дня
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Сообщается, что на встрече шла речь об американо-израильском оборонном партнерстве и возможности для укрепления двустороннего сотрудничества, а также ракетных обстрелах Израиля из Газы.

Замминистра обороны США подчеркнул неизменную поддержку Пентагоном “безопасности и качественного военного превосходства Израиля”, а также выразил поддержку в восстановлении спокойствия и защите гражданского населения.

“Каль однозначно осудил террористические атаки, направленные против израильских гражданских лиц, и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами права Израиля на самооборону”, говорится в сообщении американского оборонного ведомства. 

Собеседники договорились поддерживать тесный диалог и вместе работать над укреплением региональной безопасности.

Президент США Джо Байден 13 мая также заявил, что “Израиль имеет право защищаться, когда на его территорию летят тысячи ракет” и отметил, что Соединенные Штаты поддерживают путь к восстановлению устойчивого мира.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются. 

По информации The Times of Israel на утро 14 мая, по Израилю было выпущено около 2 тыс. ракет, погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище). 

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным местных властей на 14 мая, в секторе Газа погибло 115 человек, около 600 получили ранения. 

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп, и, в некоторых случаях, жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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