Костыря: Большинство учеников в Украине вернулись к обучению, но уверенности, что в новом учебном году они смогут нормально учиться в школах, нет

Образование: коронавирус и дальнейшая неизвестность.

Завершается второй учебный год, который ощутил кардинальное влияние пандемии коронавируса и карантина. И хотя этот учебный год и школы, и университеты прошли уже более подготовленными – фактически на дистанционном или смешанном обучении, дальнейшая перспектива учебного процесса довольно туманна.

Хотя Украина, по словам нынешнего главы Минздрава Максима Степанова, вышла из третьей волны эпидемии COVID-19, ее может ожидать новая волна, а глава украинского правительства Денис Шмыгаль считает, что побороть коронавирус можно будет только через год. Фактически, провалив кампанию по вакцинации в стране, правительство и Минздрав обрекают учебный процесс в Украине еще на один год неопределенности, неизвестности и карантина из-за возможных новых вспышек эпидемии и локдаунов.

Внедрение онлайн-инструментов и смешанного обучения дают много новых возможностей для образовательного процесса, но закрытие учебных заведений во время локдаунов имело и негативные последствия. Это касается в первую очередь школьного образования. Недавно опубликованное Всемирным банком исследование в странах Европы показало значительное ухудшение результатов обучения и роста неравенства, и это касается таких богатых стран, как Бельгия, Швейцария, Великобритания или Нидерланды. Такие результаты, безусловно, будут еще более глубокими для Украины. Не все учителя освоили новые инструменты и платформы для обучения, ученикам со своей стороны также не хватает мотивации или концентрации в таких условиях или даже подключения к интернету.

Представители Всемирного банка подготовили рекомендации для Украины и других стран о том, как улучшить условия для учебного процесса: внедрение программы восстановления образовательного процесса (специальные программы репетиторства для учащихся ухудшили результаты), защита образовательных бюджетов и подготовка к будущим потрясениям. В этих сложных условиях правительства не должны сокращать расходы на образование, школы должны быть лучше подготовленными к будущим вызовам и быстро переходить от очного к дистанционному обучению при необходимости.

И хотя на прошлой и этой неделе большинство учеников в Украине вернулись к обучению в школах, нет уверенности в том, что в новом учебном году они смогут нормально учиться в своих классах в школах. В Министерстве образования и науки говорят, что в каком формате будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. И это является прямым следствием того, что правительство показало свою несостоятельность в проведении вакцинации от коронавируса из-за нехватки вакцин, и тем самым в возвращении страны к нормальной жизни, в том числе и образовательному процессу.

Несмотря на продолжение адаптивного карантина до конца июня, Министерство образования и науки утверждает, что ВНО в этом году состоится в запланированные сроки, при этом говорят, что имеют четыре сценария проведения ВНО. Хотя в интернете ходят слухи о возможной отмене ВНО для выпускников школ. Это было бы, конечно, большим шагом назад для качества образования и возвращения коррупционных схем поступления в вузы.

Нам остается только надеяться на то, что пандемия пойдет на спад в мире и учебный процесс вернется к нормальным условиям.

Источник: “ГОРДОН”

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