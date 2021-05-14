 

“Хочется любить как в первый и последний раз”. Michelle Andrade перепела свою испаноязычную песню на украинском языке. Аудио

14.05.2021, 13:02, Новости дня
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“Когда переводишь песню на другой язык, важно сохранить ее изначальный вайб и при этом добавить совершенно новых красок. И в Échale нам с Потапом это удалось! Украинская версия пропитана влюбленностью! Хочется летать, мечтать, танцевать и любить как в первый и последний раз”, – презентовала композицию артистка на своей странице в Instagram.

ВИДЕОАудио: Michelle Andrade / YouTube
Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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