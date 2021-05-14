 

“Каждый украинец должен приготовить”. Клопотенко поделился рецептом галушек с мясом и вишнями

14.05.2021, 13:02, Новости дня
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“Я думаю, что каждый украинец должен хотя бы раз в жизни приготовить галушки. Это такой трушный, сугубо наш продукт. Я от них прозрел много лет назад в Полтаве. Это типа только упругие кусочки теста, но в них чертовски много Украины. Тогда я и подумал, что надо нести это в народ. Галушки могут существовать и за пределами Полтавы. Чтобы это для некоторых украинцев было не просто локальной экзотикой, а чем-то привычным и понятным. Ну, так, чтобы взять и в выходные нафигачить на всю семью не сырников, а галушек. Понимаете, о чем я? И чтобы украинцы вырастали с воспоминанием, как для них в детстве по субботним утрам делали клецки. А потом они это будут тепло помнить и культивировать и в своих семьях”, – объяснил эксперт.

Клопотенко отметил, что галушки могут быть любой формы, но при этом их содержание останется украинским.

“Можно нафаршировать творогом. Можно посыпать вишнями и мясом. Можно сварить. Можно сделать пышными на пару. Миллион видов и способов. И главное, что это просто. Яйца, муку, кефир или сливочное масло с водой – done. Ешь и будто шастаешь по “Энеиде” Котляревского. Поэтому попробуйте, я фигни вам не посоветую”, – заверил повар.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Рецепт приготовления галушек с мясом и вишнями Клопотенко обнародовал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для теста: 400 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, половина ч.л. соли, 1 ст. л. сахара. Для заправки: 500 г фарша ассорти, 400 г замороженных вишен, половина ч.л. молотого кориандра, полстакана сметаны, 2-3 ст. л. подсолнечного масла (плюс для смазывания галушек), по вкусу соль и черный молотый перец.

Для теста смешать в миске 400 г муки с 250 мл кефира, 1 яйцом, 1 ст. л. сахара и половину ч. л. соли. Замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. В большой кастрюле вскипятить воду, добавить немного соли. Отрывать небольшие кусочки теста и бросать в кипящую воду. Варить примерно 2 минуты и вынимать шумовкой. В готовые галушки добавить немного подсолнечного масла, чтобы они не слипались, накрыть полотенцем, чтобы они оставались теплыми до момента подачи.

Для заправки поджарить 500 г фарша на сковороде с 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Посолить и поперчить по вкусу, добавить половину ч. л. молотого кориандра. Тушить до готовности фарша.

За 5 минут до готовности фарша добавьте в сковороду 400 г предварительно размороженных вишен без косточки, можно добавить к мясу и немного сока.
Положить в сковороду готовые клецки и тушить все вместе еще 1 минуту.

Заправить блюдо сметаной.

ВИДЕОВидео: Ievgen Klopotenko / YouTube
Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Весной 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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