В центре Киева прорвало теплоноситель, без горячей воды остались четыре дома

Работники коммунальных служб локализовали место повреждения к 11.00.

“Из-за аварии произошла утечка теплоносителя на поверхность. Сейчас начаты ремонтные работы. Временно приостановлена подача горячей воды в четыре дома”, – рассказали в КГГА.

Согласно картам Google Maps, после аварии на улице Пушкинской было затруднено движение транспорта.

Скриншот: Google Maps

Telegram-канал “Київ Оперативный” опубликовал видео последствий аварии.

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