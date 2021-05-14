 

В центре Киева прорвало теплоноситель, без горячей воды остались четыре дома

14.05.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работники коммунальных служб локализовали место повреждения к 11.00.

“Из-за аварии произошла утечка теплоносителя на поверхность. Сейчас начаты ремонтные работы. Временно приостановлена подача горячей воды в четыре дома”, – рассказали в КГГА.

Согласно картам Google Maps, после аварии на улице Пушкинской было затруднено движение транспорта.

Скриншот: Google Maps

Telegram-канал “Київ Оперативный” опубликовал видео последствий аварии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / «Зенит» вышел в финал Кубка РФ по футболу

28.02 / Луценко будет телеведущим на “5 канале”

01.08 / Без участия США урегулировать конфликт на Донбассе будет очень сложно – Кравчук

04.02 / Руководитель компании Honor решил конкурировать с Apple и Huawei

19.01 / “Пусть постоит пустой”. Соратник Навального считает, что Путин не сможет жить в своем секретном “дворце”

10.05 / Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников – глава Госкосмоса

07.02 / Британский штамм коронавируса стремительно распространился в США

10.05 / Уизерспун поразила сходством со своей матерью

12.11 / Названа вероятная причина пожара в рязанском торговом центре

21.11 / Бездействие Минэкономразвития грозит остановкой промышленных предприятий – письмо Зеленскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика