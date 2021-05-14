В центре Киева прорвало теплоноситель, без горячей воды остались четыре дома
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Работники коммунальных служб локализовали место повреждения к 11.00.
“Из-за аварии произошла утечка теплоносителя на поверхность. Сейчас начаты ремонтные работы. Временно приостановлена подача горячей воды в четыре дома”, – рассказали в КГГА.
Согласно картам Google Maps, после аварии на улице Пушкинской было затруднено движение транспорта.
Скриншот: Google Maps
Telegram-канал “Київ Оперативный” опубликовал видео последствий аварии.
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