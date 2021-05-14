Мнение: Убийца-миротворец



О призывах Зеленского к Израилю и Палестине.

Убийца-миротворец

а Ближнем Востоке продолжается конфликт палестинской группировки ХАМАС и Израиля, сопровождающийся ракетными обстрелами и авиаударами. Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Топ Веннесленд считает, что подобные «воздушные боевые действия» могут перерасти во всестороннюю войну. Его слова не лишены смысла, так как ситуация и вправду развивается по весьма драматичному сценарию. На территории Израиля уже начались погромы и уличные столкновения, в ходе которых население многонациональной страны выясняет отношения довольно примитивным, но весьма действенным способом. Ситуация осложнена и тем, что если ХАМАС и готов сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитие хотя бы на время, то Израиль принял весьма категоричное решение – завершить ранее начатую военную операцию во что бы то ни стало.

Разумеется, все мировое сообщество наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке с некой опаской, так как шанс, что приграничные стычки палестинцев и евреев могут перерасти в полноценную войну, которая охватит целый регион, весьма велик. «Небо Израиля – все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть», – написал на странице в социальных сетях один из лидеров государств, союзных Израилю. Также он призвал «немедленно остановить эскалацию» конфликта между Израилем и Палестиной. По его словам, сделать это нужно «ради жизни людей».

Кто же этот человек, я бы даже сказал, миротворец, решивший, что он может давать советы и призывать к миру две такие противоречивые державы как Израиль и Палестина? Знакомьтесь – Владимир Зеленский! Человек, которые всемерно радеет за мир и считает, что любые недомолвки можно решить дипломатическим путем, просто своевременно сев за стол переговоров.

Разумеется, Зеленский, как и любой другой житель этой планеты, имеет полное право призвать стороны конфликта к миру, потребовав, чтобы все возникшие противоречия страны решали исключительно дипломатическим путем. Но в данной ситуации у каждого из вас может возникнуть вполне логичный вопрос. Почему Владимир Зеленский, призывающий Израиль и Палестину к деэскалации конфликта, «ради жизни людей», разумеется, сам не проявит благоразумие и не сядет за стол переговоров с руководством Народных Республик, остановив тем самым кровопролитие, которое ежедневно уносит жизни как граждан республик Донбасса, так и граждан Украины?

Давать советы кому-либо, рассуждая при этом о том, какая модель поведения является правильной, а какая – нет, довольно просто. Гораздо сложнее самому принимать правильные решения, признавать свои ошибки и ошибки своих предшественников и предпринимать действия для устранения их последствий. Зеленский, видимо, забыл о том, что вот уже семь лет украинская армия практически ежедневно обстреливает мирные города Донбасса, и при этом «есть жертвы»? Забыл о тех «человеческих трагедиях», ставших реальностью, в том числе, и по его вине, на которые «невозможно смотреть без грусти и сожаления»?

Прежде чем натягивать на себя образ миротворца, призывая стороны конфликта немедленно «остановить эскалацию ради жизни людей», Зеленскому было бы неплохо разобраться с тем, что происходит на территории вверенного ему государства. Развязанная Украиной война, направленная на уничтожение русскоязычного населения Донбасса, куда более трагична, чем противостояние Израиля и Палестины. И если Зеленский действительно мечтает остаться в мировой истории в качестве миротворца, то начинать ему нужно именно с решения той проблемы, которая находится у него буквально под боком.

Любые призывы к миру, прозвучавшие из уст человека, провоцирующего военный конфликт на границе своего государства, конфликт с людьми, некогда считавшими его своим соотечественником, звучит даже не абсурдно, а в большей мере оскорбительно. Понятно, что сделанное Зеленским заявление имеет в большей мере имиджевый характер, и никто не рассчитывает на то, что призыв украинского президента возымеет свое действие и на Ближний Восток вновь вернется долгожданный мир. Но выглядит данная ситуация весьма нелицеприятно, а сам Зеленский похож на карманника, который «совершенно искренне», призывая людей жить по библейским заповедям, умело потрошит их карманы.

(с) Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/v-mire/ubiytsa-mirotvorets/ – цинк

И еще на тему Украины и Донбасса.

1. Как Порошенко хотел сдать Мариуполь – https://asd.news/articles/ukraina/prestupnaya-sdelka-poroshenko/

2. Черкассы. Черное сердце Украины – https://liva.com.ua/cherkassyi-bolnoe-serdcze-ukrainyi.html

3. Разрушается дамба на Северо-Крымском канале – https://vesti-k.ru/news/2021/05/13/severo-krymskij-kanal-nachal-poluchat-dneprovskuyu-vodu/

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