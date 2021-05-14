 

Кремль опроверг просьбу Пашиняна о помощи

14.05.2021, 12:50, Новости дня
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, о помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона высказала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным, и президент Путин особо отметил необходимость выполнения положений трёхсторонних договорённостей и соответствующих документов, и прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, просил ли Пашинян в ходе телефонного разговора с Путиным о помощи и обсуждалось ли расширение военного сотрудничества в связи с инцидентом.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении.

Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.



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