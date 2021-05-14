WION – генсек ООН рассчитывает на Sputnik V для обеспечения развивающихся стран вакцинами

В условиях критических ситуаций с COVID-19 в ряде регионов Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал удвоить объёмы производства вакцин от коронавируса по всему миру и обеспечить более справедливое распределение препаратов, передаёт WION. Как отметил глава ООН, российская вакцина Sputnik V — «один из ключевых элементов», который даст возможность справиться с поставленными задачами.

На фоне того, как мир пытается справиться с новыми волнами пандемии и растущим числом заражений в некоторых регионах, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул необходимость удвоить объёмы производства вакцин по всему миру. Гутерриш также призвал к более справедливому распределению препаратов в развивающихся странах. Давайте послушаем, что он сказал.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Мы считаем, что нам необходимо сделать две вещи: удвоить мировые объёмы производства вакцин и в то же время обеспечить более справедливое их распределение… И на наш взгляд, Sputnik V — один из ключевых элементов, который даст нам возможность справиться с этими задачами. Насколько мне известно, у Российской Федерации в этом отношении сейчас намечено несколько соглашений с другими странами.

В своём заявлении генсек ООН подразумевал такие страны, как Индия и Непал, которые сейчас столкнулись со смертоносной волной заражений. В Индии не хватает не только вакцин, но ещё и лекарств и кислорода, и это усугубляет и без того трудную ситуацию со второй волной пандемии в стране. В то же время Евросоюз оставил избыток вакцин себе.

Гутерреш выразил надежду, что российский препарат Sputnik V может помочь решить задачу по обеспечению более справедливого распределения вакцин. В прошлом октябре Южная Африка и Индия выступили в ВТО (Всемирная торговая организация. — ИноТВ) с предложением на время пандемии отказаться от соблюдения прав интеллектуальной собственности на вакцины и другие медицинские разработки, необходимые для борьбы с коронавирусом. С тех пор эту инициативу поддержали уже более 100 стран.

На прошлой неделе Гутерреш приветствовал решение правительства США также отказаться от защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин против COVID-19. Этот шаг позволил бы большему числу компаний по всему миру производить вакцину и таким образом повысил бы уровень доступности этих препаратов.

Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.