NYT – «таинственное недомогание» повредило мозг более 130 чиновникам США за рубежом

В общей сложности свыше 130 американских госслужащих, работающих за границей, получили повреждение мозга при «загадочных» обстоятельствах. По предварительным данным, против них могло быть использовано микроволновое оружие, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.



Reuters

Более 130 дипломатов, сотрудников разведки, военных и других госслужащих США, работающих за границей, столкнулись с «загадочными» проблемами, которые вызвали у них повреждение мозга. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Первоначально стало известно о примерно 60 подобных эпизодах, которые в основном фиксировались в Китае и на Кубе. Затем «таинственная болезнь» обнаружилась у американских чиновников, работавших в Европе и странах Азии.

Кроме того, два схожих случая были зарегистрированы на территории США. Но, по мнению собеседников The New York Times, это стало следствием того, что происходило с пострадавшими американцами за рубежом.

В декабрьском отчёте Национальная академия наук США объявила, что недомогание зарубежного персонала, вероятно, было вызвано микроволновым оружием. Такого же мнения придерживаются собеседники издания.

При этом, по словам The New York Times, тяжесть повреждений заметно различается. У некоторых людей проявляются хронические симптомы, что указывает на потенциально необратимую травму головного мозга. Более того, по словам экспертов, существует риск, что у жертв может появиться склонность к самоубийству.

Эта проблема впервые привлекла внимание в 2016 году, когда дипломаты в Гаване начали испытывать головокружение, тошноту и головную боль. Подобные эпизоды произошли в следующем году в китайском Гуанчжоу. Кроме того, сотрудники ЦРУ, путешествующие в тот же период по разным странам, включая Россию, утверждали, что они стали «вероятными жертвами нападений», поскольку у них наблюдались аналогичные симптомы.

В одном случае 2019 года, о котором не сообщалось ранее, американский офицер, служащий за границей, остановил свой автомобиль на перекрёстке, после чего его одолели тошнота и головная боль. Его двухлетний сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. Затем, когда военнослужащий поехал дальше, его тошнота прекратилась, а ребёнок перестал плакать.

Оба получили от правительства медицинскую помощь, но пока ничего не известно о возможных долговременных последствиях для их здоровья. При этом американские чиновники подозревают, что офицер мог стать жертвой целенаправленной атаки, обращает внимание The New York Times.

Тем не менее администрация Байдена всё ещё не определила, кто или что несёт ответственность за эти эпизоды и являются ли они нападениями. Некоторые представители Пентагона считают, что за делом двухлетней давности, «скорее всего, стоит российская военная разведка ГРУ» и якобы существуют доказательства, указывающие на Москву и в других случаях. Но пока спецслужбы не пришли к конкретным выводам о целях этих «нападений» и причастности к ним иностранных государств, подчёркивается в статье.

ЦРУ сформировало новое подразделение, чтобы попытаться собрать информацию об эпизодах. Отдел стремится действовать с той же строгостью и интенсивностью, что и группа, созданная агентством через некоторое время после терактов 11 сентября 2001 года для охоты на Усаму бен Ладена. Белый дом также работает над стандартизацией отчётности об инцидентах и улучшением медицинского обслуживания пострадавших.

Во время администрации Трампа некоторые в ЦРУ заявляли, что не имеют достаточного количества разведывательных данных, свидетельствующих об ответственности иностранной державы. Они также отмечали, что с аналитической точки зрения для российской или любой другой иностранной разведки не имеет смысла совершать неспровоцированные атаки на американцев. Другие ставили под сомнения причины травм головного мозга.

Однако новый директор ЦРУ Уильям Бёрнс пытается предпринять активные действия, чтобы улучшить реакцию агентства на подобные случаи. Он встречался с жертвами «атак», посетил врачей, которые лечили раненых сотрудников агентства, и проинформировал об этих случаях законодателей.

Кроме того, главный врач, которого некоторые бывшие офицеры критиковали за слишком скептическое отношение к инцидентам и пренебрежение симптомами, объявил о своей отставке. Его заменил другой специалист, который, по мнению ЦРУ, уделяет больше внимания уходу за пациентами, заключает The New York Times.