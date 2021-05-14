Spiegel – военные бундесвера обменивались изображениями Гитлера и планировали свержение власти

Военнослужащие бундесвера состояли в групповых чатах в WhatsApp, в которых обменивались изображениями Гитлера и нацистской символики, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В результате обысков у родственников одного из них был обнаружен целый арсенал оружия, а также написанный самим солдатом бундесвера манифест «Как захватить власть в Германии». Следствие продолжает работу над выявлением других военнослужащих с правоэкстремистской позицией.



Reuters

Службы безопасности Германии выявили группу предполагаемых праворадикалов среди военнослужащих бундесвера, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Они обменивались в групповых чатах такими нарушающими конституцию страны материалами, как изображения Гитлера, а также другой нацистской символикой.

После поступления сигнала о том, что кто-то из солдат бундесвера хочет незаконно приобрести оружие, следствие обыскало квартиры троих военнослужащих в Гессене, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге. Также оперативники полиции побывали в казармах бундесвера в Пфуллендорфе и обыскали место несения службы одного из штабс-ефрейторов. Также возможные доказательства искали и в отношении ещё одного хаупт-ефрейтора из Пфуллендорфа.

Во время обысков были изъяты, по большей части, коммуникативные средства, однако у штабс-ефрейтора в Пфуллендорфе было также найдено короткоствольное оружие. При этом речь идёт о так называемом декоративном оружии, которым военнослужащий владел легально. Несмотря на это, оно было проверено, потому что из декоративного оружия легко сделать боевое, отмечается в статье.

Третий солдат бундесвера, попавший под подозрение, родом из Нижней Саксонии и является старшим ефрейтором военной авиации. В его квартире также был произведён обыск. Наряду с военнослужащими бундесвера под подозрением у властей находятся также несколько гражданских лиц, состоявших в соответствующих чатах.

Причиной расследований стало задержание одного из солдат бундесвера в феврале текущего года. Как поясняет Der Spiegel, у отца и брата военнослужащего по имени Тим Ф., проходившего службу в Пфуллендорфе, также обнаружено несколько пистолетов и винтовок, а ещё гранаты, зажигательные бомбы, запальные устройства и всякого рода патроны. Основная часть этого арсенала, по-видимому, происходит из бывшей Югославии или сохранилась со времён Второй мировой войны.

О том, что Тим Ф. является правым экстремистом, недвусмысленно свидетельствует манифест, который следователи нашли в спортивной сумке его подруги. В трактате под названием «Как захватить власть в Германии» военнослужащий совершенно открыто описывал насильственный переворот со свержением правительства и штурмом бундестага.

Из бундесвера Тима Ф. уволили ещё в середине апреля из-за признаков несоблюдения конституции. Сейчас его по-прежнему содержат в следственном изоляторе. Оттуда он писал письма друзьям, которые, по данным следствия, подтверждают его праворадикальные настроения.

После рейда в жилье Тима Ф. в Гессене полиция активно продолжала расследование. В мобильном телефоне военного в конечном итоге были обнаружены чаты в мессенджере WhatsApp, в которых содержались указания на его товарищей, открыто разделявших правоэкстремистскую позицию Тима Ф.

Однозначно звучат даже сами названия соответствующих групповых чатов, подчёркивает немецкий журнал. Один из них назывался «Союз националистов Германии», другой — «Терапевтическая группа Руна».

В этих группах солдаты делились нацистской пропагандой, например, в виде изображений Гитлера, но также обменивались жестокими и враждебными к иностранцам шутками. После того как в одном из чатов были обнаружены свидетельства того, что кто-то из его участников хотел приобрести пистолет-автомат «Скорпион», оперативники решили провести обыски.

Бундесвер не пожелал комментировать детали нового расследования и сослался на гражданские следственные органы. «Мы находимся в тесном сотрудничестве со службами безопасности, потому что мы в бундесвере придерживаемся линии нулевой терпимости в том, что касается правого экстремизма», — заявил официальный представитель немецкой армии.

Государственная прокуратура Франкфурта-на-Майне подтвердила проведение дальнейших расследований в окружении Тима Ф., однако в интересах следствия отказалась сообщать подробности, заключает Der Spiegel.