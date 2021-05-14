 

Мнение: Да, гопота уже с детства наглая!

14.05.2021, 12:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всё-таки не устаиваю удивляться, какая гопота всё-таки наглая. Сегодня у меня в магазине маленький гопник 50 рублей на мороженое требовал. Причём даже не просил, а именно нагло требовал. Я ему пытался объяснить, что у меня все деньги на карте, а он всё равно требовал (как в “12 стульях” – “Дядь, дай десять копеек! Дай десять копеек, я тебе говорю!”). А потом меня ещё спрашивают, за что, мол, я гопоту не люблю, ведь они такие же, как я. Да мне и в страшном сне присниться не может, чтобы у меня были такие дети! Для меня попросить у кого-нибудь хоть руль – смерти подобно (вопреки бредням моих врагов вроде Непланкиной компашки) и детей своих так же бы вырастил, чтобы им никогда не пришло в голову просить у кого-нибудь деньги. А этот не как-нибудь, а прямо 50 рублей требовал, вот у него рода не треснет – на мороженое столько хотеть? И если бы он хотя бы по рублю или там хоть по десятке просил (и вообще ПРОСИЛ), но ему полтинник прямо сразу подавай, причём без размышлений! Вот не жирно ему будет, интересно?

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Колхоз

20.03 / Вопрос читателям: подавать ли редакции «Новой» в суд на Рамзана Кадырова?

13.03 / Названы российские звезды, которым возраст не мешает носить откровенные наряды

20.11 / Мнение: Хищные города

02.04 / Каникулы во время развода с Канье Уэстом: Ким Кардашьян на отдыхе у океана с детьми

08.02 / Сергей Светлаков раскрыл причины ухода с ТНТ

22.08 / Фанаты Серябкиной оценили упругую грудь певицы

26.06 / Мнение: Письмо: “Решила дать шанс отношениям – бросила работу”

11.07 / Мнение: Хабаровск вздумал бунтовать

31.03 / Байден-Порошенко. Как Украина влияет на политику США?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика