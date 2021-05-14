Мнение: Да, гопота уже с детства наглая!

Всё-таки не устаиваю удивляться, какая гопота всё-таки наглая. Сегодня у меня в магазине маленький гопник 50 рублей на мороженое требовал. Причём даже не просил, а именно нагло требовал. Я ему пытался объяснить, что у меня все деньги на карте, а он всё равно требовал (как в “12 стульях” – “Дядь, дай десять копеек! Дай десять копеек, я тебе говорю!”). А потом меня ещё спрашивают, за что, мол, я гопоту не люблю, ведь они такие же, как я. Да мне и в страшном сне присниться не может, чтобы у меня были такие дети! Для меня попросить у кого-нибудь хоть руль – смерти подобно (вопреки бредням моих врагов вроде Непланкиной компашки) и детей своих так же бы вырастил, чтобы им никогда не пришло в голову просить у кого-нибудь деньги. А этот не как-нибудь, а прямо 50 рублей требовал, вот у него рода не треснет – на мороженое столько хотеть? И если бы он хотя бы по рублю или там хоть по десятке просил (и вообще ПРОСИЛ), но ему полтинник прямо сразу подавай, причём без размышлений! Вот не жирно ему будет, интересно?

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