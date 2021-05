Одиозный король Таиланда Рама X срочно госпитализирован: в чем причина

В минувший четверг, 13 мая, 68-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, или Рама X, был госпитализирован и срочно доставлен в отделение интенсивной терапии больницы Сирирадж в Бангкоке. Сообщается, что сначала король проходил лечение в Бангкокской больнице, а когда его состояние ухудшилось, его перевели в Сирирадж. Также журналист Эндрю Макгрегор Маршалл, специализирующийся на жизни тайской королевсокй семьи, сообщил, что за несколько дней до этого у монарха начались проблемы с дыханием, не вызванные коронавирусом, но якобы сейчас его жизни ничего не угрожает.

Despite the rumours, right now there is no sign the king’s illness is life-threatening. He has respiratory problems, probably not covid-related, and was in the ICU at Siriraj. Can’t confirm any of the wilder rumours #ข่าวลือ

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) May 13, 2021

Напомним, в конце марта по миру разошлась новость о том, что король Таиланда решил переждать пандемию коронавируса в Германии. Изначально карантин монарха проходил в его личной немецкой резиденции, но после того как у 119 человек из числа его свиты выявился COVID-19, король был вынужден сменить место пребывания. А свиту – сильно сократить. В итоге, новым пристанищем тайского короля стал гранд-отель в Баварии. Все номера на имя Его Величества были забронированы с разрешения местного окружного Совета. В Sonnenbichl в Гармиш-Партенкирхене Маха Вачиралонгкорн поселился вместе с 20 наложницами.

Свита короля называла отель “Дворцом наслаждений”. Сам Маха жил на четвертом этаже гостиницы и занимал его целиком. Все комнаты были украшены драгоценностями и антиквариатом, привезенными из Таиланда. В Германии король часто катался на велосипеде в сопровождении девушек из гарема. Когда король вернулся в Таиланд, точно неизвестно, однако перед своими подданными он последний раз появлялся в сопровождении жены в декабре прошлого года.

Король Таиланда с супругой Сутхидой

Действующий король Таиланда, 68-летний Маха Вачиралонгкорн, или Рама X (факты о нем – ну очень оригинальные – ищите здесь), известный своей эксцентричностью, полгода назад ошарашил подданных новостью – он лишил свою возлюбленную и фаворитку, 34-летнюю Сининат Вонгваджирапакди, всех титулов и воинских званий.

Решение было принято на основании статей конституции Таиланда о монархии, закона о государственной службе и закона о военной службе Таиланда. Тогда официальная причина звучала следующим образом: “неправильное поведение и нелояльность по отношению к монарху”. Однако многие посчитали ее расплывчатой и неубедительной и… оказались правы! Настоящая (и весьма удивительная) причина конфликта была раскрыта в марте 2020 года.

Маха Вачиралонгкорн в Таиланде