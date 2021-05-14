Стресс у домашних собак – результат общения с хозяевами

Как утверждают исследователи из Швеции, люди иногда заражают стрессом своих собак. К такому выводу ученые из Линчепингского университета пришли после длительных наблюдений за домашними животными и их хозяевами.

Не секрет, что братья наши меньшие перенимают человеческие манеры и привычки. Они также чувствительны к настроению своего хозяина. Если тот длительное время пребывает в состоянии стресса или депрессии, животное погружается в него тоже.

Это подтверждают не только внешние признаки, которые можно зафиксировать в процессе наблюдения. Ученые также измеряли уровень гормона стресса в организмах людей и собак, чтобы доказать свою теорию. Оказалось, что эти показатели легко синхронизируются.