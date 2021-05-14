 

Ученые рассказали о химическом составе ядра Земли

14.05.2021, 12:16, Новости дня
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Изучая химический состав земного ядра, ученые из университета в Токио неожиданно для себя пришли к выводу, что там может быть примерно в 70 раз больше водорода, чем во всех океанах. Если бы все эта масса прорвалась на поверхность и окислилась бы, то землян ожидал бы настоящий вселенский потоп, говорят специалисты.

К сожалению, данную версию пока невозможно проверить, ведь пробурить скважину и добраться до ядра никакая техника не позволяет. Однако японские ученые провели ряд экспериментов с моделированием состояния вещества в ядре при сверхвысоком давлении.

Кроме того, химические состав и плотность веществ, находящихся глубоко под поверхностью нашей планеты, постоянно исследуются так называемыми сейсмическими методами.



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