Ученые рассказали о химическом составе ядра Земли

Изучая химический состав земного ядра, ученые из университета в Токио неожиданно для себя пришли к выводу, что там может быть примерно в 70 раз больше водорода, чем во всех океанах. Если бы все эта масса прорвалась на поверхность и окислилась бы, то землян ожидал бы настоящий вселенский потоп, говорят специалисты.

К сожалению, данную версию пока невозможно проверить, ведь пробурить скважину и добраться до ядра никакая техника не позволяет. Однако японские ученые провели ряд экспериментов с моделированием состояния вещества в ядре при сверхвысоком давлении.

Кроме того, химические состав и плотность веществ, находящихся глубоко под поверхностью нашей планеты, постоянно исследуются так называемыми сейсмическими методами.