Врач Мирошников перечислил снижающие давление продукты

Врач Александр Мирошников пояснил о некоторых полезных продуктах, которые могут помочь снизить давление. По его словам, к гипертонии приводит неправильный рацион питания и сидячий образ жизни.

Медик посоветовал обратить внимание на яблоки. В них содержится клетчатка, оказывающая положительное влияние на ЖКТ, снижающая холестерин и артериальное давление. Для профилактики гипертонии нужно съедать одно или же два яблока.

В рационе человека, который страдает повышенным давлением, должна быть свекла. В ней содержится не только пектин, но и оксид азота. Кроме того, можно употреблять в пищу свекольный сок.

В профилактике гипертонии прекрасно помогает курага, поскольку в данном сухофрукте содержится две трети суточной нормы калия. Этот элемент нужен для осуществления процесса сокращения мышц, в том числе, сердечной.

Омега-3 нужна организму для поддержания нормальной работы сердца и сосудов. Больше всего данного элемента содержится в сельди. Для тех, кто страдает от гипертонии, подходит слабосоленый продукт, но его стоит есть только в случае установления нормальных показателей.

Не стоит забывать о пище, содержащей растительный белок. Для гипертоников в сутки можно есть не более пяти грамм соли. Статистика показывает, что россияне превышают допустимый показатель в три или же четыре раза.

Источник: www.youtube.com