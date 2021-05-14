 

Анонсирована топ-версия флагмана с камерой-микроскопом Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

14.05.2021, 12:10, Разное
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Новую топовую версию своего флагманского смартфона анонсировала компания Oppo. Find X3 Pro Mars Exploration Edition с камерой-микроскопом появится на прилавках магазинов уже завтра.
Неизменным спросом пользуются у покупателей производительные и мощные смартфоны китайского бренда Oppo. Find X3 Pro Mars Exploration Edition, специальная версия флагмана последнего поколения, предназначена для поклонников максимально мощных девайсов за приемлемую цену. В аппарате до 16 гигабайт увеличен объем оперативной памяти, также расширена вместительность флэш-накопителя, теперь он содержит 512 гигабайт.

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition также получил 10-битный дисплеем LTPO, палитра отображения цветов которого состоит из 1 миллиарда оттенков. Максимальная адаптивная частота обновления картинки в нем составляет 120 Герц. За производительность и быстродействие в устройстве отвечает самая актуальная однокристальная мобильная система от Qualcomm Snapdragon 888.

Кроме главной «изюминки» в виде камеры-микроскопа, девайс оснащен поддержкой сверхбыстрой 65-ваттной зарядки SuperVOOC 2.0. Дополнительно энергию аккумулятора аппарата можно восполнить с помощью беспроводной зарядки на 30 Ватт и обратной 10-ваттной. В продажу смартфон поступает уже с завтрашнего дня.

Источник: www.ixbt.com



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