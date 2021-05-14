Когда рост небольшой, все уловки придется изобретать заново: как невысокой женщине вписать в свой летний гардероб юбку миди

Юбка миди – тренд весенне-летнего сезона 2021 года. Но все ли могут позволить себе этот практичный и удобный наряд? Очень часто можно слышать, что девушкам, рост которых не превышает 160 см, нельзя носить миди, поскольку такая длина еще больше укорачивает фигуру.

Стилисты утверждают, что это неправда и можно создать очень простые и красивые образы, которые отлично подойдут невысоким людям.

Есть множество профессиональных уловок, позволяющих маленьким девушкам вписать в гардероб все запрещенные для них вещи, будь то длинные платья, широкие брюки, юбки миди, и не смотреться при этом крошечными.

Действительно, стилисты предлагают целый ряд приемов, которые помогут женщине маленького роста научиться носить все, что она захочет, при этом визуально она будет казаться даже выше.

Итак, ценные советы от стилистов, как выглядеть выше, даже если общие правила моды говорят об обратном.

Вопрос о пропорциях

Это должно стать правилом номер один во всем, что касается моды. Цвета не могут утолщать или выравнивать фигуру, делая ее плоской. Все дело в пропорциях. Необходимо сделать так, чтобы выделялись все достоинства. Ведь это так просто на самом деле! Если хочется показать часть своего тела, нужно ее подчеркнуть. Если хочется это скрыть, всего лишь следует выбирать более широкую одежду.

Туфли на высоком каблуке

Они определенно добавляют росту несколько сантиметров. С ними всегда получается выглядеть гораздо более элегантно и женственно. Но если в первую очередь требуется комфорт, следует выбирать обувь на платформе.

Юбки с запахом

Любые вертикальные линии всегда будут только на пользу фигуре. Кроме того, этим летом особенно модной юбкой будет саронг – традиционная поясная одежда на тропических островах – от Шри-Ланки до Таити. Такая юбка просто необходима в летнем гардеробе. К тому же она отлично маскирует крупные бедра и полноватые ноги. Юбка с запахом длины миди – беспроигрышный вариант как для стройных девушек, так и для полноватых дам.

Юбки со складками

Считается, что юбки со складками предназначены только для холодного времени года. Но это не так! Они отлично смотрятся в весенних и летних образах, вытягивают силуэт и обеспечивают свободу движений. Ключ к успеху в том, чтобы они имели среднюю или высокую посадку.

Асимметрия

Это еще один способ носить саронг или юбку с разрезами сбоку. Асимметричные юбки миди очень подходят невысоким девушкам, так как, демонстрируя ноги, они позволяют казаться выше ростом.

Горошек

Юбки миди в горошек могут сыграть на руку девушкам маленького роста, особенно тем, кто стремится подчеркнуть изгибы, не делая визуально фигуру более плоской.

Все эти приемы можно смело использовать на практике. Осталось лишь выбрать одну или две подходящие юбки миди, которые сделают силуэт более вытянутым вертикально.

Примеры образов

Юбка миди со складками выглядит романтично, подходит для любого случая, дарит ощущение комфорта.

Юбка в полоску с принтом – еще один способ выглядеть выше. Можно поиграть с принтом в виде диагональных полос. Юбки с ярким принтом лучше всего сочетать с предметами гардероба нейтрального цвета.

Модель с драпировкой и принтом никогда не подведет. Такие юбки делают невысоких девушек более высокими и стильными, особенно если выбрать такой же приятный цвет, как на фото ниже.

Многоцветная юбка идеально подходит для придания красок и жизни наряду. Вертикальные полоски вытягивают силуэт. Хорошо усилят этот эффект босоножки на высоких каблуках. Еще одна хитрость – собрать волосы в хвост, что удлинит шею и всю фигуру.

Юбка миди в горошек красива, универсальна, прекрасно комбинируется с другими предметами одежды и прибавляет несколько сантиметров роста. Можно найти тысячу и один вариант такого наряда.

Присборенная спереди асимметричная юбка с принтом, разрезами по бокам и высокой посадкой подойдет для самых разных случаев – от официальных до повседневных. Чтобы придать образу более непринужденный вид, следует носить юбку с модными кроссовками.

Юбка с цветочным рисунком и боковым вырезом хорошо подходит для всех типов телосложения и для любого возраста.

Асимметричная атласная юбка отличается элегантностью и идеально сочетается с летней одеждой.