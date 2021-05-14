Маска из лаврового листа избавит от морщин, а тоник из него поможет проблемной коже: 3 домашних рецепта красоты

Лавровый лист является очень хорошим средством, так как он имеет выраженные антиоксидантные свойства, а также способствует восстановлению кожных покровов. Эффект масок и лосьонов, изготовленных на основе этого средства, сопоставим с действием дорогостоящей профессиональной косметики.

Регулярное применение маски на основе лаврового листа способствует сужению пор. Кроме того, это средство отлично тонизирует кожу, регенерирует, стимулирует обменные процессы, дезинфицирует.

Маска на основе лаврового листа делает кожу эластичной, а также помогает бороться с различного рода кожными заболеваниями. Вот несколько хороших средств, которые можно сделать на основе этого растения.

Маска для лица

Для приготовления косметического средства нужно растереть до состояния порошка 8 г лаврового листа. Поместить в сухую посуду, влить 100 мл масла оливы холодного отжима. Затем всыпать 2 ст. л. овсянки без каких-либо добавок. Закрыть емкость и все хорошо взболтать.

Когда овсяная крупа хорошо разбухнет, нужно нанести маску на подготовленное, тщательно очищенное лицо и шею. Оставить на 30 минут, а затем смыть. Лучше всего ежедневно готовить новую свежую смесь. Повторять такую процедуру нужно дважды в неделю.

Тоник для проблемного типа кожи

Вскипятить 100 мл воды. Положить 10 лавровых листьев, предварительно их измельчив. Проварить 2 минут. Оставить отвар до полного остывания. Процедить и применять средство вместо тоника для лица. Применять нужно один раз в день на протяжении недели.

Нанести тоник на кожу, оставить до полного впитывания продукта, затем ополоснуть кожу и нанести увлажняющий крем. Этот тоник стоит хранить в холодильнике. Это средство помогает убрать высыпания и делает кожу красивой и гладкой. Стоит применять натуральный лосьон до того момента, пока не пройдут высыпания.

Лосьон для жирного типа кожи

Для нормализации работы сальных желез и устранения отечности нужно мелко нарезать 5 лавровых листов и залить их 200 мл кипятка. Оставить настояться 2 часа.

Затем процедить, добавить 2 ст. л. спирта и сок, выжатый из одного лимона. Готовым средством протирать лицо вечером и утром.

Лавровый лист является очень хорошим и действенным средством для красоты и придания свежести кожным покровам. Он поможет сохранить кожу красивой и здоровой, а также значительно замедлит процессы старения.

Буквально через несколько дней вы сможете увидеть гарантированно хороший результат и будете наслаждаться чистой и сияющей кожей.