Пентагон упрекнул Россию в непрозрачности при проведении учений в Крыму и на границе с Украиной

Он рассказал журналистам о военных учениях НАТО Defender Europe 21.

“Масштабные учения направлены на повышение готовности и оперативной совместимости союзников и партнеров по НАТО. Они возглавляются армией США и Европы, в них участвуют воздушные и морские силы США”, – сообщило командование.

Учения Defender Europe 21 продолжает подводная лодка USS New Mexico класса “Вирджиния”, которая прибыла в норвежский город Тромсе. В ближайшие несколько дней учения пройдут в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Германии и Северной Македонии, проинформировал Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона объявил о начале учений Astral Knight 2021 в Европе и Африке, в которых проведут комплексные испытания ПВО и ПРО. Там будут участвовать военнослужащие из США, Албании, Хорватии, Греции, Италии и Словении.

“Они сосредоточены на защите ключевой местности, запланированные тренировки будут включать сочетание летных операций и компьютерных сценариев”, – сказал он.

Альянс НАТО обсудил учения Steadfast Defender с журналистами в Брюсселе на этой неделе, подчеркнули в Пентагоне. Генерал-лейтенант французской армии Брис Худе сказал, что учения носят оборонительный характер.

“Steadfast Defender повысит готовность к защите НАТО. Мы тренируемся, чтобы быть готовыми оперативно реагировать. Мы продолжим рассказывать как можно чаще о ходе этих учений”, – сказал Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона предложил журналистам сравнить уровень прозрачности, с которой освещают учения НАТО и США с тем, как Россия предоставляла информацию о скоплении войск в Крыму и вдоль границы с Украиной.

“Русские направили в этот район более 100 тыс. человек без единого объяснения […] Пусть скажут, что у них там есть и для чего. Мы видели, как некоторые российские войска уходят, но не все. Честно говоря, [отвод войск РФ] никогда не был совершенно ясным. Мы видели комментарии о том, что это были учения, но большое количество российских сил еще остается в этих областях”, – резюмировал Кирби.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Кирби отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Министр обороны Украины Андрей Таран указал, что РФ отвела около 4 тыс. военнослужащих от границ с Украиной.

По информации командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, Россия сосредоточила в оккупированных районах Донбасса около 28 тыс. военных.

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