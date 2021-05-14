ОПЗЖ не считает войну на Донбассе российской агрессией – нардеп Загородний

“Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть вооруженный конфликт, внутренний вооруженный конфликт”, – заявил Загородний в ответ на вопрос журналистки о позиции партии по этому вопросу.

По словам Загороднего, у партии есть “мирный план по Донбассу”, автор которого – глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. В партии считают, что этот план поможет разрешить конфликт.

Вместе с тем он сообщил, что в ОПЗЖ считают аннексию Крыма Россией незаконной. “Крым – это Украина, незаконно Крым был аннексирован Россией, это наша позиция и она не изменится”, – сказал он.

“Радио НВ” называет Загороднего близким соратником Медведчука. Как он сам упомянул в интервью, он работает с Медведчуком с 1998 года.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

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