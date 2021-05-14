“Ребята, а в чем обман?” Дан Балан рассказал, какие отношения на самом деле связывают его с Тиной Кароль

“Ребята, а в чем обман? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах “Голоса”, – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман. А то, что заявлял продюсер “Голоса” про “придуманную историю”, – он имел в виду, что изначально придумал, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы “романтическая связь”, и подталкивал нас к этому, а в конечном итоге на самом деле получилась искренняя симпатия, что все и заметили в эфирах без никакого обмана. В общем, я посчитал нужным это разъяснить”, – написал он.

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Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Контекст:

В девятом и 10-м сезонах молдавский певец Дан Балан и украинская певица Тина Кароль были одними из тренеров “Голосу країни”. Зрители шоу предполагали, что они состоят в романтических отношениях, а в сети была создана фан-страница пары под названием “ДанТина”.

Артисты вне съемок шоу не комментировали свои отношения и избегали ответов на прямые вопросы.

В мае 2021 года в сети было опубликовано видео выступления Завадюка, во время которого он заявил, что романтические отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом были придуманы им ради рейтинга. “История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале “1+1″. Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется”, – заявил тогда Завадюк.

Вскоре после этого он заявил, что не совсем удачно подобрал слова и выразил всего лишь свое видение ситуации, а также извинился перед Даном Баланом и Тиной Кароль. “Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу “Голос страны” и в экранах многомиллионной аудитории телезрителей. И не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном”, – подчеркнул он.

В прошлом Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2008 году у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

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