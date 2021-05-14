 

Каленков: Большое количество рудных предприятий не справится с налоговым бременем, которое хотят предложить стране

14.05.2021, 12:06, Новости дня
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“Называется цифра $4 за тонну – эта цифра абсолютно манипулятивная. Дело в том, что государство Украина получает большую часть поступлений от ренты – за счет налоговых платежей. В целом поступления налоговых платежей от ренты составляют $43 за тонну – это в 10 больше, чем называют эти псевдоэксперты”, – подчеркнул он.

Каленков добавил, что сейчас цены на сырье высокие, но эта ситуация может измениться в любой момент и тогда украинская металлургия станет неконкурентоспособной. Так было, напомнил он, в позапрошлом году, когда отрасль получила убытки на 32 млрд грн. 

“Есть большое количество рудных предприятий, в том числе и в Кривом Роге, у которых себестоимость не позволит выйти на то налоговое бремя, которое сейчас хотят предложить стране. И нужно понимать, что это приведет к эффекту домино”, – предупредил эксперт.

Контекст:

О сумме в $4 в своем Telegram писал экс-журналист и бывший народный депутат, а сейчас член наблюдательного совета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко. 

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Один из блоков изменений предполагает повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых.

О существовании также планов повысить в Украине НДС до 22–24% писало 26 апреля “РБК-Украина”. По информации агентства, это инициатива председателя парламентского комитета по налоговой политике Даниила Гетманцева.

О том, что в Раде обсуждалась идея о повышении ставки НДС до 22–24%, сообщил также вице-президент Международной торговой палаты Украины (ІСС Ukraine) Сергей Сиволап.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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