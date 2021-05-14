В ЕР заявили, что кешбэк на детский отдых смогут получить около 400 тыс. человек

Кешбэк на детский отдых начинает действовать в России, мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек, сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«Ростуризм уже подготовил необходимые документы. «Единая Россия» находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу, и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе», – сказала Окунева.

В свою очередь, председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что «детский» туристический кешбэк будет крайне востребован. «Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен», – сказала Буцкая.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в РФ будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая.