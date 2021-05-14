 

ФСБ пресекла подделку справок для въезда с Украины в Россию

14.05.2021, 11:54, Новости дня
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Сотрудники ростовского погрануправления ФСБ пресекли незаконную выдачу справок, позволявших обходить ограничения на пересечение российско-украинской границы, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области пресекли противоправную деятельность по незаконной легализации иностранных граждан на территории России. <…> возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК («организация незаконной миграции») в отношении гражданки России, которая в Миллеровском районе организовала выдачу справок высокого качества различных государственных органов РФ и Украины, при использовании которых злоумышленники, не имеющие на то законных оснований, могли беспрепятственно пересекать российско-украинскую границу», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточнили в пресс-службе погрануправления, в связи с тем, что пересечение российско-украинской границы сейчас ограничено из-за коронавируса, предпринимательница выдавала людям поддельные документы для въезда. «Предпринимательница, используя знания российского законодательства, нашла возможность незаконного обогащения на ковидных ограничениях, связанных с въездом и выездом из России. Пользуясь основаниями, прописанными в распоряжении правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 г. (о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства), она организовала противоправную деятельность», – говорится в сообщении пресс-службы.

Участникам преступления грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в среду ФСБ пресекла работу выдававшей фиктивные справки для въезда в Россию клиники.



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