Сторожевой корабль США «Гамильтон» начал выход из Черного моря

Сторожевой корабль береговой охраны США «Гамильтон» приступил к выходу из Черного моря, сообщил 6-й флот ВМС США.

«Катер береговой охраны США «Гамильтон» начал выход из Черного моря после поддержания морской безопасности и укрепления партнерства с Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной», – передает РИА «Новости» сообщение 6-го флота.

27 апреля в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».