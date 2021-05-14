Автор The National Interest считает, что лучше всего пережить ядерную войну в Москве

У РФ есть план по модернизации возможностей системы противоракетной обороны своей столицы, что может сделать Москву самым защищённым от ракетно-ядерного удара городом в мире, считает военный обозреватель The National Interest Калеб Ларсо. Как пишет эксперт, в системе, предварительно названной А-235, будут устранены недостатки советских систем ПРО, однако учитывая финансовые трудности, с которыми сейчас сталкивается Россия, ещё неизвестно, удастся ли ей реализовать свои планы.



Reuters

Самым защищённым от ракетно-ядерного удара в мире городом является не Вашингтон или Лондон, а Москва. Как пишет военный обозреватель The National Interest Калеб Ларсо, у России, судя по всему, есть план по модернизации возможностей системы противоракетной обороны своей столицы, в котором устранены недостатки советских систем ПРО предыдущего поколения, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет.

Как отмечает эксперт, в 1972 году между Соединёнными Штатами и Советским Союзом был подписан Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В отличие от большинства договоров о контроле над вооружениями, Договор по ПРО был ориентирован не на наступательные вооружения, а на средства защиты, предназначенные для противодействия этим ракетам.

По сути, США и СССР ограничились двумя системами противоракетной обороны. Эти системы не могли охватывать всю страну и должны были находиться на расстоянии не менее 1300 км друг от друга. Каждая система ПРО могла иметь не более 100 пусковых установок. Первой советской системой ПРО была А-35. В завершённом виде А-35 имела четыре боевых комплекса, окружавших советскую столицу. Однако, вместо того чтобы использовать высокоточные боеголовки, которые могли либо физически сбить американскую межконтинентальную баллистическую ракету, либо подобраться к ней достаточно близко, чтобы взорваться и уничтожить её, Советский Союз выбрал «пространственное оружие».

Преимущество этой противоракеты состояло в том, что она не должна была находиться в такой близости от американской межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы сбить её с траектории или уничтожить. По расчёту, советская ракета с мощным ядерным зарядом должна была взрываться за пределами атмосферы, когда американская межконтинентальная баллистическая ракета находилась бы в самой высокой точке своей траектории.

Система ПРО Москвы была модернизирована в 1995 году. Было увеличено количество ракет, равно как и количество радиолокационных станций раннего предупреждения, которые были объединены в сеть для обеспечения большей эффективности раннего предупреждения и повышения точности ракет ПРО.

Сегодня же у РФ есть план по дальнейшей модернизации своих возможностей в области ПРО. А именно изменить ядерную боевую нагрузку на обычные взрывчатые вещества и полагаться больше на мобильные пусковые установки, нежели на подземные ракетные шахты.

Система, предварительно названная А-235, будет разработана в том числе для устранения недостатков предыдущего поколения советских и российских систем ПРО, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет. Однако, как заключает автор материала, учитывая финансовые трудности, с которыми сейчас сталкивается Россия, ещё неизвестно, удастся ли ей реализовать свои планы.