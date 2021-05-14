 

Вести – украинцев с российским паспортом будут лишать избирательного права

14.05.2021, 11:52, Новости дня
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Депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что сейчас Верховная рада рассматривает законопроект о паспортизации жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Как передают «Вести», по словам Дунды, в нём говорится о том, что украинцев с паспортом РФ будут лишать избирательного права.


Reuters

Верховная рада разработала законопроект о паспортизации жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Как пишут «Вести», по словам депутата от фракции «Слуга народа» Олега Дунды, в нём говорится о том, что украинцев с паспортом РФ будут лишать избирательного права. 

«Если житель Украины имеет паспорт государства-агрессора, у него приостановится временное избирательное право — и активное, и пассивное. Законопроект сейчас рассматривается соответствующими комитетами, думаю, в этом году будет проголосован», — отметил он.

Как напоминает издание, в 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получать гражданство РФ в упрощённом порядке. Выдача паспортов производится в Ростовской области. По разным данным, российские паспорта получили  от 500 тыс. до миллиона жителей Донбасса.



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