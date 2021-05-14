 

Володин будет участвовать в предварительном голосовании “Единой России”

14.05.2021, 11:42, Разное
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“Если хочешь лучше понимать проблемы людей, правильно избираться в одномандатном округе”, – пояснил спикер.

Володин принял решение участвовать в праймериз “ЕР” по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163. От развития столицы региона зависит будущее области в целом, подчеркнул спикер.

Председатель ГД заверил, что продолжит заниматься решением проблем других городов и районов области. “Разрешено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список «Единой России» и одномандатный округ”, – написал Володин.

В ближайшее время спикер ГД вместе с жителями региона сформирует программу решения социально-’экономических проблем как Саратова, так и всей области. “Как и прежде убежден – верить надо только делам”, – заключил политик.

Предварительное голосование “Единой России” пройдет по всей стране с 24 по 30 мая. Итоги объявят 1 июня. После этого кандидатов утвердит партийный съезд. Выборы в ГД восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября.



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